Camorra, assolta lady Vastarella

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Si chiude con un punto fermo e un’assoluzione definitiva la lunga e tormentata vicenda giudiziaria che vedeva coinvolta Addolorata Staterini, nota alle cronache come lady Vastarella. Chiamata a esprimersi a seguito dell’ennesimo rinvio ordinato dalla Suprema Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato oggi la sentenza di proscioglimento totale per la presunta ras del rione Sanità, spazzando via anni di ombre e accogliendo in pieno la linea sostenuta fin dal primo momento dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Andrea Imperato.

Per comprendere la portata della decisione arrivata ieri mattina, occorre riavvolgere il nastro fino al blitz del 2018, quando un’imponente operazione delle forze dell’ordine smantellò i quadri del clan operativo in via Fontanelle, cuore pulsante della Sanità. In quell’impianto accusatorio, la figura di Addolorata Staterini veniva ritratta con un rilievo centrale: in quanto moglie del boss Patrizio Vastarella, gli inquirenti la ritenevano un perno decisionale e gestionale della cosca.

Secondo le ricostruzioni della Procura antimafia, maturate anche sulle dichiarazioni del pentito Daniele Pandolfi e su una fitta rete di intercettazioni ambientali e telefoniche, “Dora” Staterini avrebbe gestito in totale autonomia la cassa del clan, curato il sostentamento degli affiliati e fatto da fondamentale tramite e messaggera tra il marito detenuto e i quadri operativi della consorteria













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