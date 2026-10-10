Cassa Forense, elezioni 2026: ecco i nove delegati eletti nel distretto di Napoli

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Concluso lo scrutinio per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2027-2030. I nove seggi del distretto di Napoli sono stati distribuiti tra sette liste.

Si sono concluse venerdì 9 ottobre le operazioni di voto per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’organismo rappresentativo dell’ente che gestisce la previdenza e l’assistenza degli avvocati italiani.

Le elezioni, svoltesi dal 5 al 9 ottobre 2026, hanno coinvolto l’Avvocatura nazionale, chiamata a scegliere i propri rappresentanti per il quadriennio 2027-2030.

Nel distretto della Corte d’Appello di Napoli erano previsti nove seggi. Al termine delle operazioni elettorali, la rappresentanza risulta distribuita tra sette liste, con due gruppi capaci di conquistare due delegati ciascuno e le altre cinque liste con un rappresentante.

Tutti i nove delegati eletti nel distretto di Napoli

Ecco i nomi degli avvocati eletti, suddivisi per lista di appartenenza e numero di seggi ottenuti.

Lista n. 1 – Insieme per l’Avvocatura (2 seggi)

Giacomo Iacomino

Luigi Tuccillo

Lista n. 2 – Diritto al Futuro (1 seggio)

Mario Piccolo

Lista n. 3 – Solidarietà Forense (1 seggio)

Vincenzo Santurelli

Lista n. 4 – Previdenza Equa e Sostenibile (1 seggio)

Luisa Liguoro

Lista n. 5 – Dignità Forense (1 seggio)

Patrizia Manna

Lista n. 7 – Il Nostro Domani (1 seggio)

Giuseppe Landolfo

Lista n. 8 – Fare Avvocatura (2 seggi)

Gianluca Lauro

Rosa Cecere

Due liste conquistano due seggi

Il risultato elettorale assegna due rappresentanti ciascuna alle liste Insieme per l’Avvocatura e Fare Avvocatura, che si confermano le formazioni con il maggior numero di eletti nel distretto napoletano.

Un seggio ciascuno va invece a Diritto al Futuro, Solidarietà Forense, Previdenza Equa e Sostenibile, Dignità Forense e Il Nostro Domani.

Il nuovo Comitato dei Delegati sarà chiamato a rappresentare le istanze dell’Avvocatura nel quadriennio 2027-2030, in una fase importante per il sistema previdenziale forense, tra sostenibilità degli equilibri finanziari, tutela delle prestazioni e attenzione alle esigenze delle diverse generazioni di professionisti.

Con la conclusione delle votazioni del 9 ottobre, si definisce dunque la nuova rappresentanza del distretto della Corte d’Appello di Napoli all’interno della Cassa Forense.













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