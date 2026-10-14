Via libera al nuovo codice della strada, multe più basse per eccesso di velocità

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Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla riforma del Codice della Strada la cui delega sarebbe scaduta il 14 ottobre come recitava la delega della riforma del 2024. La novità più rilevante riguarda senz’altro “multe più basse, ma eque” per quel che riguarda l’eccesso di velocità sulle strade.

Tutti i cambiamenti

Per ogni chilometro orario in più rispetto al limite di una strada, si dovranno pagare 10 euro in più: questo aumento diventa di 5 euro nelle strade cittadine dove i limiti sono a 30 o 50 Km/h. Il ministero fa un esempio concreto: con l’attuale regolamento, su una strada cittadina dove il limite è di 50, chi procede a 61 e chi va a 90 prende la stessa sanzione, compresa tra 163 e 694 euro. Con la nuova regola, invece, nel primo caso l’automobilista pagherebbe 55 euro, il secondo 200 euro.

Cambia anche l’impianto generale con le fasce di sanzioni, in pratica le categorie dove sono raggruppati gli importi che passano da 82 a 21. La multa più bassa può essere di 25 euro fino ad arrivare a 40mila euro per le infrazioni più gravi.













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