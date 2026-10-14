Il neonato abbandonato in una busta sta meglio, è tornato a respirare. “Vorremmo chiamarlo Leone”

L’assessore alla sanità lombarda, Guido Bertolaso, ha visitato in ospedale il neonato che lunedì è stato ritrovato da una passante in una busta di plastica a Cinisello Balsamo. Dopo aver sentito i lamenti del piccolo, la donna 57enne si è avvicinata e all’interno ha trovato il neonato adagiato su un telo e appoggiato lungo la strada accanto a un albero. «Ho realizzato che fosse un bambino prima perché si sentivano i vagiti – ha spiegato – e poi perché si vedevano le gambette che si muovevano. Quando l’ho tirato fuori ho visto che respirava». Sul posto, oltre al 118, che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Per fare chiarezza, anche gli agenti del commissario di Cinisello Balsamo e della squadra mobile della questura di Milano.