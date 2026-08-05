DOMENICO E IL CUORE BRUCIATO: RISARCIMENTO DA 1,5 MILIONI

30 Visite
A dicembre il trapianto con un cuore bruciato e poi la morte, al Monaldi di Napoli, peraltro una struttura di eccellenza in Italia. Oggi arriva la notizia dell’accordo stragiudiziale tra la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino successivamente deceduto, e l’azienda ospedaliera dei Colli: 1,5 milioni di euro, secondo quanto riferisce l’Ansa, il risarcimento per la famiglia che chiude il contenzioso civile. Mentre resta aperta l’indagine penale.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews