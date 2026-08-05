Ponticelli, 12enne accoltellato nel rione Conocal: individuato coetaneo

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Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato martedì sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato nell’ospedale Villa Betania. La vittima ha riportato due ferite da arma da taglio all’addome, è sotto osservazione dei sanitari ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un altro ragazzino della sua età intorno alle 23 nel rione Conocal, a via del Flauto Magico. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all’autore del gesto.

Intanto i carabinieri della stazione di Ponticelli hanno identificato e individuato chi avrebbe inferto le due coltellate.

Si tratta di un *tredicenne*, non imputabile.

Verrà segnalato..













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