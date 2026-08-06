Secondigliano: Non accetta i controlli, affronta gli agenti e getta tutto in aria. I video sul web. Carabinieri arrestano 62enne

Durante i controlli gli agenti della polizia municipale decidono di sanzionare il 62enne Antonio Magnetti, del posto e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo – con licenza commerciale di ambulante – rifiuta con fermezza le verifiche amministrative degli agenti e, incurante degli smartphone che riprendono la scena, scaraventa a terra e getta via la frutta e gli ortaggi che erano sul banco. I video fanno ben presto il giro del web.

Intervengono i carabinieri che bloccano e arrestano con non poche difficoltà il 62enne. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Secondigliano. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Per il 62enne anche sanzioni per commercio ambulante, occupazione del suolo pubblico, esposizione della merce allo smog e mancata notifica sanitaria.