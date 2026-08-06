Marano, Terranostranews pronta a querelare la pagina social che scrisse (bugia) che avevamo ricevuto una diffida

37 Visite
TerraNostraNews precisa di non aver ricevuto alcuna diffida, né richieste di rettifica, in relazione all’articolo pubblicato alcune settimane fa sul bando e sull’appalto rifiuti del Comune di Marano.
Le affermazioni diffuse da una pagina social vicina all’ex amministrazione Morra, secondo cui sarebbe stata notificata una diffida alla nostra testata, sono prive di fondamento. Inoltre, l’articolo non conteneva alcun riferimento alla persona richiamata dalla stessa pagina.
Qualora tali dichiarazioni non vengano rettificate, in modo chiaro e con apposito articolo di smentita, TerraNostraNews provvederà a tutelare la propria immagine nelle sedi competenti con ulteriori denunce.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews