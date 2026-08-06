Meloni chiude a Vannacci: «Nessuna alleanza, il centrodestra ha una strada precisa»

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esclude qualsiasi ipotesi di alleanza con Roberto Vannacci. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, la premier ha ribadito che il centrodestra ha un percorso politico ben definito e che non sono allo studio accordi con il generale ed europarlamentare.

Nel corso dell’intervista, Meloni ha affrontato anche altri temi di attualità, confermando il sostegno del governo alla riforma elettorale con l’introduzione delle preferenze e ribadendo la linea della «tolleranza zero» nei confronti delle violenze e dei disordini di piazza.

La presidente del Consiglio è intervenuta anche sul caso del gioielliere Mario Roggero, condividendo con il ministro della Giustizia Carlo Nordio l’avvio dell’istruttoria per un’eventuale concessione della grazia e sottolineando la necessità di una riflessione sul principio di proporzionalità delle pene nei casi di legittima difesa.













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