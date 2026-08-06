Procida: “Noi non lo conosciamo“. Truffatore tenta di mimetizzarsi tra i turisti. Carabinieri arrestano 32enne. L’uomo è coinvolto anche in una truffa avvenuta il giorno prima a Capri

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“Noi non lo conosciamo“. É terminata così la fuga di un 32enne originario di Santa Maria Capua Vetere che aveva truffato una 81enne procidana con la truffa della finta rapina e che è finito in manette, arrestato dai carabinieri della stazione di Procida.

Isola di Procida. I carabinieri della locale stazione ricevono una richiesta di aiuto. Al telefono una X enne. Sua madre, 81enne, è appena stata vittima della truffa della rapina. Un finto carabiniere aveva convinto l’anziana vittima a riporre sul tavolo della cucina tutti i soldi e il denaro in suo possesso a riprova di non aver commesso una rapina avvenuta poco prima e dove la sua auto era stata aggirarsi, (ovviamente tutto inventato).

Un uomo era arrivato a casa dell’81enne e aveva portato via circa 8mila euro e diversi gioielli.

I militari raccolgono la descrizione del truffatore e si mettono alla sua ricerca. Si setacciano strade, vicoli, piazze e il porto ed è proprio li vicino che un gruppo di persone cattura l’attenzione dei carabinieri, uno di loro in particolare. I carabinieri si avvicinano al gruppo. Sono tutti turisti.

Quell’uomo sospetto non parla ma quando i carabinieri chiedono ai turisti se fosse con loro la risposta è unanime. “Non lo conosciamo”. Il 32enne prova una timida fuga ma viene subito bloccato. Perquisito, viene trovato in possesso di una busta con all’interno di 8mila euro e i gioielli. La refurtiva viene restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Dagli accertamenti è emerso che il 32enne, dopo aver truffato l’anziana, si era recato in un negozio dove aveva acquistato degli abiti per poi indossarli.

Gli abiti utilizzati e lo zaino con il quale l’uomo si era recato dall’81enne per la truffa sono stati rinvenuti e sequestrati nei pressi del negozio di abbigliamento. L’escamotage non ha funzionato e durante la perquisizione è stato trovato anche un biglietto datato 4 agosto da Napoli Beverello a Capri.

I comandi arma delle due isole hanno effettuato accertamenti in sinergia appurando la consumazione di una truffa avvenuta nell’isola Caprese proprio il 4 agosto. L’anziana vittima di Capri ha potuto così vedere la foto del truffatore appena arrestato e lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio. Per questo motivo il 32enne casertano sarà segnalato all’autorità giudiziaria anche per quest’altra truffa.













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