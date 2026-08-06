Campi Flegrei, la Regione chiede donazioni ai cittadini per gli sfollati: solidarietà e pochissimi investimenti

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni volontarie per sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. I cittadini possono contribuire con un versamento libero attraverso la piattaforma pagoPA regionale, mentre le somme raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà nelle aree interessate.
La scelta, però, solleva interrogativi. In una delle emergenze più delicate degli ultimi anni, l’istituzione regionale finisce per appellarsi alla generosità dei cittadini, mentre le risorse pubbliche stanziate vengono giudicate da molti insufficienti. Il milione di euro annunciato dalla Regione appare modesto rispetto alla portata dell’emergenza e alle necessità di centinaia di famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.
La solidarietà rappresenta un valore fondamentale, ma difficilmente può sostituire un piano di investimenti pubblici adeguato. In situazioni di emergenza, il sostegno ai cittadini dovrebbe poggiare innanzitutto su risorse istituzionali, lasciando alle donazioni un ruolo complementare e non centrale.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews