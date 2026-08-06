MARANO, INGOMBRANTI E RIFIUTI: VIA EDIFICIO SCOLASTICO, OMERTA’ E DEGRADO, TUTTI SANNO MA NESSUNO VUOLE INTERVENIRE

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Materassi, mobili e rifiuti abbandonati a pochi metri da un edificio scolastico. Una scena che a Marano si ripete troppo spesso e che racconta un problema ben più grave: l’inciviltà.

Telecamere o no, in molti sanno chi sversa illegalmente. Eppure prevale l’omertà, mentre i controlli e gli interventi concreti restano insufficienti. Il Comune, in primo luogo, è chiamato a dare una risposta efficace e costante, ma ancora latita.

Non basta rimuovere i rifiuti dopo l’ennesima segnalazione: servono prevenzione, sanzioni e la volontà di spezzare il silenzio. Perché una scuola non può convivere con una discarica.













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