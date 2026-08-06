MARANO, INGOMBRANTI E RIFIUTI: VIA EDIFICIO SCOLASTICO, OMERTA’ E DEGRADO, TUTTI SANNO MA NESSUNO VUOLE INTERVENIRE

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 99
47 Visite

Materassi, mobili e rifiuti abbandonati a pochi metri da un edificio scolastico. Una scena che a Marano si ripete troppo spesso e che racconta un problema ben più grave: l’inciviltà.

Telecamere o no, in molti sanno chi sversa illegalmente. Eppure prevale l’omertà, mentre i controlli e gli interventi concreti restano insufficienti. Il Comune, in primo luogo, è chiamato a dare una risposta efficace e costante, ma ancora latita.

Non basta rimuovere i rifiuti dopo l’ennesima segnalazione: servono prevenzione, sanzioni e la volontà di spezzare il silenzio. Perché una scuola non può convivere con una discarica.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore