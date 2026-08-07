Malore fulminante a Sapri: oggi a Marano l’ultimo saluto a Pietro. Era un tappezziere molto noto

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Un uomo, Pietro Calace, residente a Marano in via Arbusto, è deceduto ieri a Sapri in seguito a un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso: era in vacanza, in campeggio, e per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti della comunità maranese. I funerali saranno celebrati oggi a Marano di Napoli, presso la chiesa dello Spirito Santo, alle 16, dove parenti e cittadini potranno rivolgere l’ultimo saluto.













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