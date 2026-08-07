Quarto, ruba una borsa davanti al comando della Municipale: identificato e denunciato in poche ore

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Ha approfittato di un’auto lasciata aperta per pochi minuti davanti al Comando della Polizia Municipale di Quarto, ma è stato individuato e rintracciato nel giro di poche ore.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio del 5 agosto in via Catuogno. Una donna, fermatasi per chiedere informazioni, aveva lasciato momentaneamente la vettura in sosta. Un uomo, identificato come R.M., già noto alle forze dell’ordine, passando in bicicletta avrebbe sottratto con destrezza la borsa dall’abitacolo.

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti della Polizia Municipale hanno ricostruito i movimenti del presunto autore grazie al sistema di videosorveglianza e ai controlli sul territorio. Individuato il sospettato, è stato fermato dopo un breve appostamento nei pressi della sua abitazione.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la denuncia a piede libero per il reato di furto con destrezza, previsto dall’articolo 625 del Codice Penale. L’operazione conferma l’efficacia dell’attività investigativa della Polizia Municipale, impegnata quotidianamente anche nel contrasto ad altri fenomeni di illegalità sul territorio.













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