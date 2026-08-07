Thailandia, sparatoria in una scuola a nord di Bangkok: studente uccide un insegnante e si suicida. Sei morti e 15 feriti

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Terrore in una scuola della provincia thailandese di Nonthaburi, a nord di Bangkok, dove uno studente di 14 o 15 anni ha aperto il fuoco uccidendo un insegnante prima di suicidarsi. Nell’attacco sono morte sei persone e 15 sono rimaste ferite.

Sparatoria nella scuola di Nonthaburi: la

L’episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, all’interno della scuola Debsirin Nonthaburi. Secondo quanto riferito dalle autorità thailandesi, lo studente ha aperto il fuoco all’interno dell’istituto, uccidendo un insegnante prima di togliersi la vita.

A confermare la dinamica è stato il capo della polizia del sottodistretto di Plai Bang, Pasakorn Chaitawiwong.













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