FI Campania verso il congresso, da Martusciello appello all’unità

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Un nuovo inizio, un appello all’unità”. Così il segretario di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, ha aperto la conferenza stampa nella sede napoletana del partito che anticipa il congresso regionale, in programma il 9 settembre.

Alla conferenza stampa nella sede del partito a Napoli sono intervenuti anche: il vice segretario regionale, Franco Cascone, la segretaria regionale di Azzurro Donna Carla Ciccarelli, il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia, Gianfranco Succoio, il segretario regionale di Forza Italia Seniores, Fortunato Palumbo, il commissario provinciale di Caserta, Amelia Forte, il segretario provinciale di Avellino, Angelo D’Agostino, il segretario provinciale di Salerno Roberto Celano, il segretario provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano, tutti i consiglieri regionali del partito.

“Il 9 settembre è un nuovo inizio perché nella precedente gestione del partito abbiamo avuto risultati e numeri importanti, ora dobbiamo arrivare al 20%, per fare entrare persone che hanno voglia di lavorare, dare concretamente una mano. Se analizziamo il lavoro del partito negli ultimi anni ci rendiamo conto del miracolo che è stato fatto in questa regione.

È aumentato il numero dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, vuol dire che il lavoro è stato fatto. L’obiettivo in Campania deve essere battere la sinistra, abbiamo le idee per risolvere i problemi che affliggono i cittadini, come i rifiuti e la sanità”, ha aggiunto il vicesegretario regionale del partito, Gianfranco Librandi.

“Il nostro è un partito in continua espansione, in continuo consolidamento”, ha evidenziato il sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Tullio Ferrante, “Siamo passati dal 5% delle elezioni regionali 2020 a oltre il 10% del 2025 – ricorda -, abbiamo triplicato i consiglieri in Regione Campania: è chiaramente un partito in forte espansione e va ad intercettare quell’elettorato di centro riformista che oggi non ha più una casa”, ha spiegato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti e responsabile nazionale delle adesioni al partito, Tullio Ferrante. “Abbiamo sfide importanti, dalle Comunali a Napoli alle Politiche, lavoreremo per un partito compatto, con un’unica proposta. Le divisioni non hanno mai avvantaggiato nessuno, lavoriamo per arrivare ad un congresso unitario”. Sulla possibile nomina a vicesegretario vicario del partito: “Sono a disposizione, sono un uomo del partito, metto in gioco il mio impegno quotidiano del territorio a disposizione del partito”, ha spiegato Francesco Silvestro, senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia, mentre il segretario cittadino del partito, Iris Savastano, ha aggiunto sul congresso regionale: “Il 9 settembre rappresenta un nuovo inizio fondamentale per le sfide che ci aspettano, per una squadra più forte, ricca di grandi energie, sarà occasione per presentare un programma più ricco e che risponda ancora di più alle esigenze dei napoletani e della Campania. Sto già lavorando alle liste per le Comunali, devono essere rappresentative del territorio, in tutte le Municipalità”. “Il rinnovamento è già in atto prima del congresso, che dovrebbe servire per segnare un’evoluzione naturale di un’attività politica che è già stata molto consolidata negli anni precedenti. Nelle ultime elezioni regionali Forza Italia è stato l’unico partito in controtendenza in Campania rispetto agli altri partiti a livello nazionale.

Rispetto alle medie nazionali siamo l’unico partito che mostra un incremento di almeno il 25-30% con il 10,7% che ha registrato. Questo è segno di un partito che è fortemente radicato nel territorio che si muove bene e che quindi ha trovato in questa segreteria uscente un momento di rinnovamento politico che è già iniziato”, ha spiegato il vicesegretario regionale, Pasquale Perrone Filardi.













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