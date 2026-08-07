GUASTO ALLA RETE ELETTRICA: CRISI IDRICA NELL’AREA NORD, MARANO TRA I COMUNI COLPITI. 25MILA A SECCO

In seguito alla comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, relativa al blocco dell’impianto di adduzione principale causato da un guasto alla rete elettrica ENEL, si rende noto che l’area nord della provincia di Napoli è interessata da un’emergenza idrica che interessa e coinvolge anche il Comune di Marano di Napoli. La criticità comporta disagi nell’erogazione del servizio idrico e interessa circa 25.000 cittadini maranesi. La Commissione Straordinaria, attraverso i competenti uffici comunali e in costante raccordo con gli enti preposti, sta seguendo l’evolversi della situazione. È stata già predisposta la distribuzione di acqua potabile mediante due autobotti che i cittadini potranno attivare attraverso la richiesta al Comando di Polizia Municipale chiamando il numero 081 576 95 01 e fornendo indirizzo, generalità, n. contratto e n. di contatore. Inoltre è stata richiesta di ulteriori autocisterne alla Protezione Civile Regionale da dislocare sul territorio. Secondo le informazioni comunicate dai tecnici ENEL, sono già in corso gli interventi di ripristino del guasto. Salvo imprevisti, i lavori potrebbero concludersi nel corso della mattinata. È inoltre in fase di trasferimento un gruppo elettrogeno ENEL, che consentirà di accelerare il ripristino del servizio. La Commissione Straordinaria continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della vicenda, assicurando tempestivi aggiornamenti e adottando ogni ulteriore misura utile a limitare i disagi per la popolazione. La Commissione Straordinaria Comune di Marano di Napoli.