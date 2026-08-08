Lo spaccio di droga si combatte anche con i mezzi green. Carabinieri in vespa sorprendono pusher nella spiaggia “San Pietro”

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E’ grazie alle vespe elettriche che i carabinieri hanno potuto agire e sorprendere un pusher napoletano nella spiaggia di “San Pietro”.

Siamo a Ischia e i carabinieri della locale stazione sono impegnati nei controlli nelle spiagge. La droga attraversa gli stretti spazi tra gli ombrelloni e la nube illegale si addensa disturbando anche bimbi e famiglie.

Sull’isola ci sono zone meravigliose ma difficilmente raggiungibili. Le auto dell’Arma in passato avevano sempre avuto non poche difficoltà per raggiungere alcune insenature dell’isola con le pattuglie che dovevano lasciare spazio alle motovedette visibili da lontano.

Sono arrivate le vespe elettriche e le e bike. Mezzi di ultima generazione che permettono non solo di rispettare la natura ma anche di attraversare percorsi e sentieri scoscesi, ma non solo.

Ci sono posti dove regnano le zone pedonali e le stradine che costeggiano la località costiera sono strettissime e ci si arriva al massimo solo con mezzi a due ruote.

E’ così che i centauri in divisa raggiungono con le vespe dell’Arma la famosissima spiaggia “San Pietro”, poco distante della piazza principale. Un giovane è sotto l’ombrellone e un gruppo di ragazzi è lì attorno. I militari parcheggiano le vespe a due passi e intervengono. L’uomo – un 36enne napoletano della zona porto – non ha il tempo di reagire. Perquisito, viene trovato in possesso di un barattolo con all’interno 20 grammi di droga tra hashish e marijuana già pronti per la vendita al dettaglio. Il pusher napoletano deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Sarà proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola.

I controlli dei Carabinieri di Ischia sono entrati quindi nel vivo, con la stagione estiva al culmine e l’ondata di turisti che registrano il pienone sull’isola.

E proprio per far fronte all’impennata di presenze tra le strade ischitane che i militari della compagnia locale hanno dispiegato decine pattuglie e uniformi.

Il bilancio delle ultime ore parla chiaro.

Un turista ucraino di 20 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico oltre i limiti e i riflessi appannati hanno causato un incidente stradale.

Denunciati i due proprietari di un appartamento in zona porto, locata ai turisti senza alcuna comunicazione e autorizzazione.

Grane anche per i titolari di un ristorante di Forio. Grazie alla collaborazione del NAS, i carabinieri hanno rilevato violazioni alle procedure HACCP e sequestrato 30 chili di alimenti a rischio di contaminazione microbiologica. Dovranno affrontare sanzioni per complessivi 2mila euro.

Un 26enne è stato trovato sul molo di Forio con un coltello a serramanico. Denunciato, dovrà rispondere di porto abusivo di armi.

Non sono mancati gli stupefacenti con decine di ragazzi segnalati alla prefettura.













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