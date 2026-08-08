Dissesto al Comune di Caivano, sanzionati per 225mila euro ex sindaco e cinque ex assessori

Condividi

Visite: 43

41 Visite

La sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti (presidente Michele Oricchio) ha condannato sei ex amministratori nel secondo processo sul dissesto al Comune di Caivano: la magistratura contabile ha condannato l’ex sindaco Antonio Falco a pagare quasi 70mila euro all’ente.

Ammonta a poco più di 31mila euro ciascuno la somma che invece dovranno corrispondere cinque ex assessori dello stesso comune e cioè Francesco Casaburo, Bartolomeo Perna, Enzo Pinto, Vincenzo Semonella e Giulio Di Napoli.

L’inchiesta che ha portato alle condanne depositate ieri riguarda gli anni che vanno dal 2010 al 2014 ed è stata coordinata dai vice procuratori generali Davide Vitale e Licia Centro.

La condanna comporta anche la possibilità che ai sei ex amministratori possano essere applicate sanzioni interdittive.

La sentenza, infatti, verrà trasmessa dal procuratore regionale Giacinto Dammicco agli organismi competenti.

La condanna giunge al termine del processo bis, frutto dall’accoglimento di un ricorso presentato dagli inquirenti relativamente all’insussistenza della prescrizione delle responsabilità contestate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti