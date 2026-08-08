Pozzuoli. Consegna di corrispondenza e pacchi per i cittadini con abitazioni inagibili: attivo un punto dedicato e il servizio gratuito “Seguimi”

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Il Comune di Pozzuoli e Poste Italiane hanno attivato una serie di misure per garantire la continuità del servizio di recapito ai cittadini le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici.

La Protezione Civile Comunale ha messo a disposizione un gazebo presente nella piazza antistante il Centro di Recapito di Poste Italiane, tra Via G. Diano e Traversa A. Iaccarino.

A partire da lunedì 10 agosto, il personale di Poste Italiane sarà presente presso il gazebo dalle ore 12:00 alle ore 14:00 per effettuare la consegna di corrispondenza e pacchi destinati ai cittadini impossibilitati a riceverli presso la propria abitazione a causa dell’inagibilità dell’immobile.

Inoltre, Poste Italiane ha attivato gratuitamente il servizio “Seguimi” per tutti i cittadini residenti nelle aree interessate dal sisma, individuate attraverso gli specifici CAP interessati. Il servizio consente di ricevere la corrispondenza presso un diverso indirizzo, senza alcun costo.

Per conoscere le modalità di attivazione del servizio “Seguimi” e gli aggiornamenti operativi è possibile consultare i seguenti link:

•⁠ ⁠https://www.poste.it/ aggiornamenti-operativi

•⁠ ⁠https://www.poste.it/ soluzioni-recapito/servizio- seguimi













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