CRISI CEUTA, MELONI: NON ACCETTIAMO I RICATTI DI SANCHEZ

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Come si è arrivati alla deadline di Ferragosto

Fonti governative di alto livello hanno rivelato a Repubblica che, tre giorni fa, dal ministero degli Interni spagnolo era giunta un’istanza informale per revocare le restrizioni ai viaggiatori, ritenute ormai superflue. Un’apertura inizialmente accolta con favore dalla Farnesina guidata da Antonio Tajani. Tuttavia, la linea del rigore sostenuta dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, insieme a Matteo Salvini e alla premier, ha avuto la meglio. Il governo, compreso il ministro degli Esteri, ha così trovato la quadra fissando una proroga fino a Ferragosto. L’obiettivo è monitorare i potenziali rischi legati a una possibile seconda incursione nell’exclave spagnola — ventilata sui social marocchini — su cui la nostra intelligence sta già indagando.













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