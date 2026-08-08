Campi Flegrei, ancora proteste: «Restituiamo le chiavi al Comune»

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Non solo disagi ma anche speculazioni. Sono quelle che denuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che in un post su Facebook segnala «prezzi degli affitti alle stelle dopo la scossa: ho raccolto le segnalazioni e le testimonianze di tantissimi concittadini che, gia messi a dura prova dall’emergenza, si trovano oggi ad affrontare richieste economiche del tutto fuori mercato e ingiustificate.

Di fronte a questo scenario, mi sono attivato immediatamente e ho chiesto ufficialmente al prefetto di Napoli, Michele di Bari, l’intervento della guardia di finanza per verificare sul campo quanto sta accadendo e bloccare ogni eventuale irregolarità. Non possiamo in alcun modo accettare che si speculi sulla pelle di chi sta gi vivendo momenti di grandissima difficoltà e apprensione».

NUOVA MOBILITAZIONE DEI CITTADINI. Intanto, ieri nuova mobilitazione di cittadini e comitati a Pozzuoli che si sono riuniti nella zona delle Palazzine. «Il Governo dovrà venire a Napoli in Prefettura per ascoltare le nostre proposte, saremo nella cabina di regia che valuterà il decreto prima che sia convertito in legge».













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