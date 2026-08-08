Marano, assalto nella notte a un negozio di telefonia: tre incappucciati fanno razzia, danni per 30mila euro

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Colpo nella notte in un negozio di telefonia lungo corso Europa, nel centro di Marano. Erano circa le 4 quando tre persone incappucciate hanno preso di mira l’attività commerciale, forzando la saracinesca e facendo irruzione nel locale.

I malviventi avrebbero agito in pochi minuti, sette in totale, utilizzando ceste per raccogliere la refurtiva e portarla via. Secondo le prime stime, tra refurtiva e danni provocati al negozio, il valore complessivo potrebbe ammontare ad oltre 30mila euro.

A fare i conti con quanto accaduto sono stati i titolari dell’attività, che hanno trovato il locale danneggiato e saccheggiato. Particolarmente ingenti i danni alla saracinesca e all’ingresso del negozio.

Sul posto, nella notte, sono intervenuti i carabinieri di Marano, che hanno effettuato i primi accertamenti e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto riferito dai titolari, i tre autori del raid potrebbero essere di origine extracomunitaria, circostanza che dovrà essere verificata dagli investigatori.

Un colpo rapido e organizzato che ha lasciato pesanti danni e provocato un duro colpo ai proprietari dell’attività. In tanti si chiedono se le telecamere installate di recente dal Comune potranno essere utili ai fini dell’indagine affidata ai carabinieri. L’attivitò presa di mira dai malviventi era aperta da poco tempo in quella zona, ma in precedenza era operativa nei pressi dell’ex municipio.

Angelo Covino e Fernando Bocchetti













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