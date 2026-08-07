Montagna Spaccata, via libera agli interventi di messa in sicurezza

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Via libera agli interventi di messa in sicurezza del costone di via Montagna Spaccata, che lo scorso 31 luglio ha ceduto a seguito della forte scossa che ha colpito Pozzuoli e l’area dei Campi Flegrei.

La decisione è stata assunta questa mattina nel corso dell’incontro svoltosi presso la Prefettura di Napoli, al quale ho partecipato insieme al sindaco di Pozzuoli, ai rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

L’area interessata dal cedimento ricade nel territorio del Comune di Pozzuoli e sarà pertanto il Comune a realizzare gli interventi di messa in sicurezza. Ringrazio il sindaco Luigi Manzoni per la disponibilità e la tempestività con cui si è attivato, consentendo di avviare in tempi rapidissimi tutte le procedure necessarie affinché i lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile.

L’intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza e di riaprire quanto prima l’importante arteria che collega Quarto a Pozzuoli, riducendo i disagi che cittadini e automobilisti stanno subendo in questi giorni.

La collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte ha consentito di individuare rapidamente la soluzione operativa.













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