Morto Jorge il papà di Messi: aveva 68 anni ed era malato

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Jorge Messi, padre di Lionel Messi, è deceduto ieri sera alle 22 in una clinica di Rosario, in Argentina. Leo ai Mondiali aveva dedicato a lui un gol ed era scoppiato in lacrime. Un mese fa era grave in ospedale.

L’imprenditore e agente del calciatore aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol. Fu proprio Jorge a battersi affinché Lionel potesse  ricevere le cure di cui aveva bisogno quando era ancora un giovane talento del Newell’s. E fu lui ad accompagnarlo in Europa quando, insieme, decisero di trasferirsi a Barcellona per realizzare il sogno di diventare calciatore professionista, mentre Celia rimase a Rosario con il resto della famiglia.

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