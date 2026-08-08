Morto Jorge il papà di Messi: aveva 68 anni ed era malato

L’imprenditore e agente del calciatore aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol. Fu proprio Jorge a battersi affinché Lionel potesse ricevere le cure di cui aveva bisogno quando era ancora un giovane talento del Newell’s. E fu lui ad accompagnarlo in Europa quando, insieme, decisero di trasferirsi a Barcellona per realizzare il sogno di diventare calciatore professionista, mentre Celia rimase a Rosario con il resto della famiglia.