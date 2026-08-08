Marano ricompaiono gli spazzini: sorpresa e giubilo nella zona collinare. “E’ un miracolo”

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Dopo anni di assenza, gli operatori ecologici tornano a farsi vedere tra Torre Caracciolo e le strade della zona collinare. E sui social c’è chi grida quasi al miracolo.

A Marano, a volte, basta poco per trasformare una normale giornata d’agosto in un piccolo evento. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni cittadini hanno segnalato con una certa sorpresa la ricomparsa degli spazzini nella zona collinare, in particolare nei pressi di Torre Caracciolo.

Una presenza che, a detta di molti residenti, non si vedeva da anni. E così, tra stupore e ironia, la notizia ha iniziato a circolare: «Finalmente si rivedono».

Gli operatori ecologici sarebbero stati avvistati anche nei giorni scorsi in via Corree di Sopra, altro punto del territorio dove da tempo i cittadini lamentano una presenza sporadica delle attività di pulizia.

Insomma, più che una semplice giornata di lavoro, per qualcuno è sembrato quasi un evento. Una sorta di “grande ritorno” degli spazzini, dopo anni in cui la loro presenza sarebbe stata tutt’altro che abituale.

Il precedente e l’attuale gestore

La curiosità dei residenti è comprensibile anche perché, raccontano in molti, gli spazzini non si vedevano con una certa regolarità né con l’attuale gestore, Marano Ambiente, né con la precedente società incaricata del servizio.

Da qui l’ironia, ma anche una speranza concreta: che non si tratti della classica apparizione estiva, destinata a svanire con la stessa rapidità con cui è comparsa.

Perché a Marano il problema non è certo vedere una squadra di operatori ecologici al lavoro. Il problema, semmai, è riuscire a vederla anche domani, dopodomani e la settimana prossima.

«Non sarà mica una chimera?» Tra i residenti c’è chi accoglie la novità con scetticismo e chi con entusiamo, intanto si attende la ricomparsa delle spazzatrici meccaniche.













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