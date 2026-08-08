Izzo: “Marano non ha bisogno di tuttologi, ma di competenza e verità”

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La politica al servizio della comunità non richiede la pretesa di onniscienza, ma un necessario bagno di umiltà. Ma taluni si illudono di poter governare la realtà attraverso astrazioni di dogma politico o presunte verità assolute, dimenticando che il benessere concreto dipende da competenze pratiche e capacità operative, non da dogmi partitici oramai abiurati per la loro mistificazione. Quando queste figure, definite comunemente”tuttologi”, assumere appartenenza o/ adesione nei tredici anni della grande mistificazione politica di Marano, il loro contributo diventò spesso controproducente, trasformandosi in una rappresentazione tangibile della mala politica.

La storia recente ne è la prova lampante: l’adesione a carrozzoni politici che hanno contribuito al declino di intere città e alla rovina delle loro popolazioni non è stata una scelta innocente, ma un atto di responsabilità diretta. In un passato non troppo remoto, questi individui erano semplicemente considerati chiacchieroni; oggi, la loro azione si è evoluta in una forma più insidiosa di “fuffa”, capace di distorcere sistematicamente la realtà socio-economica e culturale. Questa mistificazione non è un fenomeno isolato, ma il prolungamento di un decennio e mezzo di amministrazioni fallimentari, caratterizzate dall’incapacità di programmare scevri da qualsivoglia condizionamento.

Il costo di questa strategia è stato pagato dalla collettività attraverso il dissesto economico, urbano e sociale, con conseguenze così gravi vedi 5 scioglimenti del consiglio comunale. La lezione è chiara: non serve retorica vuota o illusioni di grandezza, ma onestà intellettuale e una capacità progettuale scevra da ideologie partitiche obsolete. Marano non ha bisogno di nuovi profeti dell’apocalisse politica, ma di amministratori capaci di programmare con rigore, competenza e, soprattutto, rispetto per la verità dei fatti.

Michele Izzo













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