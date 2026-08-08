Campi Flegrei, Sangiuliano a Fico: «Consiglio regionale anche a Ferragosto»

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Il centrodestra chiede una seduta straordinaria con i sindaci e punta alla risoluzione per ottenere lo stato di emergenza

«Ringraziamo il presidente Massimiliano Manfredi per aver tempestivamente convocato la conferenza dei capigruppo, prevista per mercoledi 12, ora confidiamo in una rapida convocazione del consiglio monotematico e straordinario sull’emergenza Campi Flegrei. In questa seduta, che auspichiamo si tenga presto, con la partecipazione dei sindaci dell’area, proporremo una risoluzione che impegni il presidente Fico a chiedere immediatamente lo stato di emergenza. Le istituzioni non possono andare in vacanza e sarebbe un bel segnale verso la cittadinanza tenere il consiglio anche nella giornata di Ferragosto», lo dichiara il Capo dell’Opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, congiuntamente ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.

«Come abbiamo spigato, l’adozione dello stato di emergenza, al punto in cui stanno le cose, è un atto di responsabilità, perché esso consente di attivare procedure rapide in deroga ai vincoli della burocrazia e spendere rapidamente e bene le risorse che il governo Meloni ha messo tempestivamente a disposizione», concludono gli esponenti del centrodestra.













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