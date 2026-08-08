Spari tra la folla durante la “Notte bianca”, terrore a Secondigliano

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Paura ieri sera a Secondigliano, dove una sparatoria ha rischiato di trasformare una serata organizzata dai commercianti in una tragedia.

Poco prima delle 21, un commando ha aperto il fuoco nella zona del rione Berlingieri, mentre a poca distanza, lungo il corso principale, era in corso una notte bianca.

In strada c’erano ancora centinaia di persone e diversi esercizi commerciali erano aperti. Dopo gli spari, numerose segnalazioni sono arrivate al numero unico di emergenza da parte di residenti e testimoni. Sul posto sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e gli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi.

In via Dolomiti sono stati trovati tre bossoli calibro 9×21. Secondo una prima ricostruzione, i colpi esplosi sarebbero stati almeno dieci. Un testimone ha riferito che uno dei proiettili avrebbe rischiato di colpire un bambino.













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