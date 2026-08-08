Joe Biden, il figlio Hunter rivela: “Il cancro di mio padre si è diffuso alle ossa, è molto doloroso”

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“Il cancro” alla prostata dell’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden “si è diffuso. Ha raggiunto le ossa e oltre. È molto doloroso. E il dolore è davvero insopportabile”. Ad affermarlo, in un’intervista alla ‘Bbc’, è Hunter Biden, che parla della malattia del padre. “Mio padre, ancora oggi, è il centro della nostra famiglia”, ha detto. “È il miglior padre, il miglior marito e il miglior nonno. L’unica cosa che posso dire riguardo a mio padre e alla sua salute in questo momento è che vorrei che si lamentasse di più”.













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