Investe un gruppo di ciclisti dopo la lite, poi torna indietro e li travolge di nuovo: 4 feriti. Arrestato un 73enne

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Dopo l’investimento, l’automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri che lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea il 73enne è stato collocato al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. In base al racconto di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe superato il gruppo suonando il clacson con insistenza. Dopo il gesto di un ciclista, avrebbe fermato l’auto e ingranato la retromarcia, travolgendo la comitiva. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella hanno tentato un inseguimento, avrebbe fatto una inversione per dirigere nuovamente la vettura contro il gruppo. I due ciclisti più gravi sono ricoverati al Cto di Torino. Uno ha 60 anni, è sveglio e cosciente, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra da operare, trauma al viso e al torace. La prognosi dovrebbe attestarsi attorno ai 90 giorni. Il secondo, di 68 anni, ha riportato un grave trauma alla spalla sinistra e un trauma al bacino. La prognosi dovrebbe essere di circa 60 giorni.













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