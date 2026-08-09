CAMPI FLEGREI, FICO DICE NO ALLO STATO DI EMERGENZA. VUOLE UNA LEGGE SPECIALE

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“Nessun ministro della Repubblica italiana ha mai parlato con me di una dichiarazione di stato di emergenza. Sui tavoli che abbiamo fatto non c’è mai stata questa richiesta”. Così, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’incontro tenutosi nel pomeriggio al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli con l’assessora alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, ed il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

“Lo stato di emergenza è qualcosa che si condivide anche col Governo nazionale – ha aggiunto Fico – perché la delibera finale sta al Governo, quindi se ci sono delle condizioni per cui si può in qualche modo parlare con l’esecutivo è una cosa che va fatta”.

“Io ritengo – ha sottolineato – che la priorità sia una legge speciale, su tutto il resto ne possiamo parlare con il Governo seguendo, come faro, il principio di leale collaborazione”.

“Quello che succede qui purtroppo è la normalità per le persone – ha evidenziato Fico – quindi noi dobbiamo riuscire a farle convivere con questo fenomeno, abbattendo maggiormente il rischio, tramite una legge di Stato, una legge speciale, che possa definire tutto quello che noi oggi conosciamo perfettamente”, ha concluso il presidente della Regione Campania Roberto Fico.