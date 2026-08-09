Caldo africano, l’afa non arretra: oggi e domani 19 città bollino rosso

L’afa non molla la sua presa sull’Italia. Come oggi, domenica 9 agosto, anche domani, lunedì 10 agosto, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute restano a quota 19 le città con bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.
Mentre salgono a quota 6 domani le città in arancione (livello 2 di allerta). Oltre a Bolzano, già da domenica 9 agosto col bollino arancione, si aggiungono alla lista Brescia, Milano, Trieste, Venezia, e Verona. La prossima settimana si apre, dunque, con due soli bollini gialli per Torino e Cagliari.
Ondate di calore e temporali al Nord
Al Nord correnti un pochino più fresche in quota determineranno un po’ più di instabilità con forti temporali di calore. Per il resto, le mappe confermano ancora gran caldo e persino un ulteriore rialzo termico a metà della prossima settimana: per una svolta bisognerà aspettare almeno il 18 agosto, anche se ancora non si intravede nessun vero cambio di registro tale da confermare con certezza questa tendenza.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews