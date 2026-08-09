CEUTA, L’ALLARME SICUREZZA SI FA CONCRETO: RADICALIZZAZIONE E MOBILITAZIONE SOCIAL SOTTO LA LENTE DEGLI 007

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Ceuta torna al centro dell’attenzione sul fronte della sicurezza. L’allarme non riguarderebbe soltanto la pressione migratoria, ma anche il possibile rischio di radicalizzazione jihadista e di reclutamento nell’exclave spagnola, territorio che per la sua particolare posizione geografica e per la sua storia viene considerato un punto sensibile.

Secondo il quadro attribuito alle informazioni raccolte dai servizi di intelligence italiani e spagnoli, Ceuta presenterebbe elementi di vulnerabilità sul piano della radicalizzazione. Nel dossier sarebbero presenti anche riferimenti a persone originarie dell’area che, in passato, avrebbero raggiunto i teatri di guerra in Siria e Iraq per unirsi a formazioni jihadiste.

È un elemento che innalza il livello di attenzione delle autorità e che si inserisce in una fase già delicata nei rapporti tra Italia e Spagna. La questione, dunque, non sarebbe riconducibile esclusivamente allo scontro politico tra il governo di Pedro Sánchez e quello guidato da Giorgia Meloni: sul tavolo ci sarebbe anche una delicata partita di sicurezza e prevenzione del terrorismo.

IL TAM TAM SUI SOCIAL

A preoccupare gli apparati di sicurezza sarebbe inoltre la mobilitazione che sta circolando attraverso social network e chat private in relazione a una possibile nuova pressione migratoria verso Ceuta.

Nei contenuti monitorati comparirebbero riferimenti a date e spostamenti, con indicazioni che sembrerebbero anticipare l’ipotesi di una mobilitazione inizialmente collegata al 15 agosto. Alcune conversazioni riporterebbero messaggi come: «Colpiamoli il giorno 10 e non l’11. Ci sono manifestazioni per il giorno 9».

Le autorità starebbero verificando l’attendibilità di queste comunicazioni e l’eventuale presenza di un coordinamento dietro la diffusione dei messaggi. Proprio questo aspetto rappresenterebbe uno dei nodi più delicati: distinguere una mobilitazione spontanea da una campagna organizzata e, soprattutto, capire se dietro il traffico digitale esista una vera struttura di coordinamento.

NON SOLO MIGRAZIONE: IL NODO DELLA SICUREZZA

Il punto centrale dell’allarme è quindi la possibile sovrapposizione di fenomeni differenti: pressione migratoria, mobilitazione digitale, radicalizzazione e attività di propaganda.

Non significa che ogni migrante rappresenti una minaccia terroristica, né che una mobilitazione sui social costituisca automaticamente un’operazione jihadista. Ma proprio la combinazione di segnali diversi spinge gli apparati di sicurezza a mantenere alta l’attenzione.

Ceuta, per la sua posizione al confine tra Europa e Africa e per la presenza di una comunità musulmana storicamente radicata, rappresenta da anni un territorio particolarmente osservato sul fronte dell’estremismo.

Il vero elemento di preoccupazione, dunque, non è soltanto ciò che potrebbe accadere alle frontiere, ma la possibilità che una situazione di forte tensione venga sfruttata da soggetti radicalizzati o da reti capaci di orientare e amplificare la mobilitazione attraverso i social.

Per questo le prossime ore saranno decisive. Le autorità dovranno verificare l’origine dei messaggi, la reale consistenza della mobilitazione annunciata e soprattutto l’eventuale presenza di elementi riconducibili a un coordinamento estremista.

L’allarme sicurezza su Ceuta va quindi preso sul serio, ma proprio per la sua gravità deve essere fondato su elementi verificati: distinguere una minaccia concreta da una campagna di allarmismo sarà parte essenziale della risposta delle autorità.













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