Grimaldi Lines, al momento nessuna ripercussione per passeggeri per Spagna

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Non si registrano al momento particolari ripercussioni per i passeggeri che viaggiano in nave tra Italia e Spagna con la Grimaldi Lines dopo lo scontro tra i due Paesi provocato dalla decisione italiana di sospendere l’accordo di Schengen a cui ha fatto seguito la risposta spagnola. Lo si apprende da fonti della compagnia secondo le quali si sta comunque registrando qualche rallentamento nelle operazioni di sbarco nei porti a causa dei controlli a campione.

Una situazione che può cambiare di ora in ora e che andrà monitorata giorno per giorno.

Le prenotazioni, si evidenzia dalla compagnia, sono state fatte nei mesi addietro, quando ancora non era nemmeno all’orizzonte lo scontro tra i due paesi, e dunque non ci sono ripercussioni su questo fronte. Insieme con i passeggeri e le loro auto al seguito, sulle navi Grimaldi Lines viaggiano anche camion per il trasporto merci. Due sono le navi passeggeri impiegate sulla tratta Italia-Spagna, con cinque partenze settimanali da Barcellona e cinque da Civitavecchia. Ciascuna nave ha una capacità di 3.000 viaggiatori: non tutti vanno dall’Italia in Spagna. La nave parte infatti da Civitavecchia ed arriva sì a Barcellona ma si ferma prima a Porto Torres. Ci sono quindi passeggeri che scendono diretti alle località turistiche della Sardegna e altri che salgono invece dallo scalo sardo per dirigersi in Spagna.













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