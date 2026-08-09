Messo alla gogna da “Report” e poi assolto, il virologo Rigoli: “Ho sofferto, con Ranucci ci vediamo in tribunale”

Poi ha aggiunto: «Mandarono in onda la puntata, che guarda caso aveva tra gli autori proprio il giornalista autore degli articoli sull’Espresso, qualche giorno prima dell’udienza preliminare in cui si doveva decidere sul mio rinvio a giudizio. Rinvio che, nel montare dell’indignazione generale, puntualmente arrivò. Ma c’è un dettaglio che ancora mi sconvolge». Quello di cui parla Rigoli è un’informazione presente nel servizio televisivo: «Durante la trasmissione venne esibito un documento che aveva in un angolo un numero di protocollo, “622”. Quel documento arrivava dal fascicolo del pm ma eravamo ancora nel mezzo dell’udienza preliminare, quando gli atti sono secretati, quindi come poteva averlo Report? In seguito ho saputo che sia il giornalista dell’Espresso che l’avvocato di Crisanti avevano fatto richiesta di accesso agli atti alla Procura e avevano avuto via libera… comunque per vederci chiaro ho presentato un esposto, che è stato trasmesso a Roma e lì archiviato». Poi ha Rigoli aggiunto: «Curiosamente, adesso proprio Sigfrido Ranucci di Report lamenta le stesse anomalie nell’inchiesta sul suo attentato e ha presentato un esposto simile al mio per fermare la fuga di notizie dalla Procura. Chissà se archivieranno anche quello…Comunque lo rivedrò presto, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei miei confronti».