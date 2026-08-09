Maldini rompe il silenzio e fa chiarezza: “Malagò ha tradito i patti, Guardiola era sul punto di accettare”

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“I patti sono stati rivisti; di conseguenza l’unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto di quattro anni che doveva partire dal primo agosto». Inizia così lo sfogo di Paolo Maldini al Corriere della Sera, in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo. Ex capitano del Milan e della Nazionale ma soprattutto reduce da una breve esperienza da direttore tecnico della Nazionale. Con uno scontro aperto con il presidente della Figc Malagò.

Il sogno sfumato di Pep Guardiola

Maldini ha deciso di rompere il silenzio sulla sua breve e tormentata esperienza come direttore tecnico della Nazionale, nata da una chiamata di Giovanni Malagò a Pasqua. L’obiettivo espresso dal progetto, condiviso con Leonardo e volto a rifondare il movimento calcistico italiano con un orizzonte di 8-10 anni, prevedeva la totale autonomia nella scelta del nuovo commissario tecnico. La prima scelta, racconta, cadeva su un profilo giovane, dal passato vincente in azzurro e dalla mentalità offensiva. I nomi vagliati erano tre campioni del mondo: Andrea Pirlo, Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Tuttavia, gli accordi della Lega hanno precluso l’ingaggio di allenatori sotto contratto con club di Serie A, depennando di fatto De Rossi e Grosso. Dopo un colloquio esplorativo con Carlo Ancelotti (che ha confermato l’impegno con la Nazionale brasiliana), Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola. «Siamo andati a trovarlo a Barcellona, abbiamo parlato per un’intera giornata. Era molto tentato. È andato molto vicino ad accettare. Si era messo anche a scrivere formazioni sui fogli… Pep ci ha detto chiaramente: datemi un euro in meno di quello che prendeva l’ultimo ct, e io sono a posto», ha raccontato Maldini al Corriere. Poi è arrivato il rifiuto: troppa stanchezza accumulata.













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