È morto Massimiliano Cencelli, l’ex Dc che diede il nome al “manuale” della politica italiana

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E’ morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni. Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni ’60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il ‘Manuale Cencelli’. In realtà un’espressione giornalistica riferita all’assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un ‘manuale’ entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto, quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità rispettando equilibri e pesi diversi.













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