Enel, lavori all’una di notte in via Terracini a Marano: nessun preavviso ai cittadini

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Gentile Direttore,

scrivo per segnalare quanto accaduto nella notte in via Terracini, a Marano. Intorno all’una di notte sono iniziati improvvisamente dei lavori, con mezzi e operai in azione a quell’ora. Tra i residenti c’è chi è stato svegliato di soprassalto dal rumore dei mezzi, compreso quello di un bobcat.

Comprendiamo la necessità degli interventi di Enel, soprattutto alla luce dei continui problemi e dei possibili blackout che da giorni interessano diverse strade dell’area Napoli Nord. Se i lavori servono a prevenire ulteriori interruzioni dell’energia elettrica, è giusto che vengano effettuati.

Quello che i cittadini contestano, però, è la totale assenza di preavviso.

Possibile che non si potesse informare preventivamente chi abita in via Terracini? Sarebbe bastato un semplice avviso per permettere ai residenti di sapere che durante la notte sarebbero iniziati lavori rumorosi.

Nessuno mette in discussione la necessità di garantire la continuità del servizio elettrico. Ma quando si interviene all’una di notte, in una zona abitata, il disagio per chi dorme è inevitabile. Essere svegliati improvvisamente da mezzi pesanti e rumori di cantiere, senza alcuna comunicazione preventiva, lascia comprensibilmente amareggiati.

I cittadini chiedono quindi a Enel e agli enti competenti maggiore attenzione alla comunicazione. Prevenire i blackout è fondamentale, ma anche informare e rispettare i residenti dovrebbe esserlo.

Un cittadino di via Terracini













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