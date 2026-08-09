Fermati coniugi campani per truffa ad anziani, con loro anche il figlio di 7 anni

I carabinieri hanno arrestato a Sansepolcro (Arezzo) due coniugi, 39 anni lui, 36 lei, di origine campana, con l’accusa di aver messo a segno una truffa, con la tecnica del falso appartenente alle forze dell’ordine, a due anziani, marito e moglie di 84 e 76 anni, della provincia di Bologna. A bordo dell’auto della coppia, segnalata anche nelle regioni vicine a seguito del raggiro, c’era anche il figlio di 7 anni, poi affidato a un parente.’ E’ quanto riferisce l’Arma di Arezzo in una nota, spiegando che è stata recuperata la refurtiva composta da monili in oro del valore di circa 70mila euro e 700 euro in contanti.
Determinanti per ‘smascherare’ la truffa, spiegano i militari, la collaborazione tra forze di polizia e un posto di controllo, effettuato presso lo svincolo della E45 di Sansepolcro e inserito nell’ambito dei controlli del territorio eseguiti dai carabinieri sulle principali arterie di collegamento della provincia di Arezzo, molto trafficate in questo periodo estivo
I carabinieri hanno arrestato a Sansepolcro (Arezzo) due coniugi, 39 anni lui, 36 lei, di origine campana, con l’accusa di aver messo a segno una truffa, con la tecnica del falso appartenente alle forze dell’ordine, a due anziani, marito e moglie di 84 e 76 anni, della provincia di Bologna. A bordo dell’auto della coppia, segnalata anche nelle regioni vicine a seguito del raggiro, c’era anche il figlio di 7 anni, poi affidato a un parente.’ E’ quanto riferisce l’Arma di Arezzo in una nota, spiegando che è stata recuperata la refurtiva composta da monili in oro del valore di circa 70mila euro e 700 euro in contanti.