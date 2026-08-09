Gabriel Jesus apre al Napoli: può arrivare se parte Lukaku

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Gabriel Jesus è la pazza ma concreta idea di mercato del Napoli: golazo. Un colpo a effetto con un curriculum lungo così e un palmares pieno di trionfi costruito anche con De Bruyne nel quinquennio 2017-2022 al Manchester City, ma anche l’attaccante individuato per rinforzare un reparto che in questo momento ha una sola grande certezza: Hojlund. Ras è il frontman, il rocker con la chitarra e l’adrenalina giusta, mentre sugli altri interpreti della band ci sono punti esclamativi e interrogativi che comunque impongono riflessioni: Lukaku è on sale, in vendita e in attesa che i discorsi ricamati dal suo agente si trasformino nella parola fine di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso; Lucca, invece, sta provando a sfruttare la nuova chance offerta dal Napoli, dopo una prima esperienza deludente e sei mesi grigi in prestito al Nottingham Forest. A onor del vero, contro l’Osasuna è stato molto positivo e convincente al di là del gol, ma il ds Manna è stato chiaro parlando di lui a Dimaro in conferenza: serve lo scatto decisivo.