Gabriel Jesus apre al Napoli: può arrivare se parte Lukaku

Gabriel Jesus è la pazza ma concreta idea di mercato del Napoli: golazo. Un colpo a effetto con un curriculum lungo così e un palmares pieno di trionfi costruito anche con De Bruyne nel quinquennio 2017-2022 al Manchester City, ma anche l’attaccante individuato per rinforzare un reparto che in questo momento ha una sola grande certezza: Hojlund. Ras è il frontman, il rocker con la chitarra e l’adrenalina giusta, mentre sugli altri interpreti della band ci sono punti esclamativi e interrogativi che comunque impongono riflessioni: Lukaku è on sale, in vendita e in attesa che i discorsi ricamati dal suo agente si trasformino nella parola fine di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso; Lucca, invece, sta provando a sfruttare la nuova chance offerta dal Napoli, dopo una prima esperienza deludente e sei mesi grigi in prestito al Nottingham Forest. A onor del vero, contro l’Osasuna è stato molto positivo e convincente al di là del gol, ma il ds Manna è stato chiaro parlando di lui a Dimaro in conferenza: serve lo scatto decisivo.
Prima le cessioni, poi la trattativa con l’Arsenal
E così, Gabriel: paulista come Neres, 29 anni compiuti il 3 aprile e soprattutto la voglia di cambiare aria dopo altre quattro stagioni in Premier con l’Arsenal. L’ultima s’è chiusa con il titolo inglese, ma Arteta lo ha schierato 25 volte in tutte le competizioni (13 in campionato) e lui ha messo insieme 5 gol. Da qui, l’idea di Manna: ne parliamo? Certo, sì, assolutamente: il giocatore ha aperto ma i Gunners lo valutano più o meno una ventina di milioni di euro. E allora, siamo alle solite: l’interesse del Napoli è serio, intenso, suggestivo, ma senza un paio di cessioni importanti sarà complesso affondare il colpo. Lista: la prima è quella di Lukaku, valutazione di base 10 milioni (il 40% della rivendita spetta al Chelsea) e un anno di stipendio residuo da 11 milioni lordi (con il Decreto Crescita), con i turchi del Trabzonspor che insistono per il belga. La seconda, in attesa di chiarire il destino di Lucca, potrebbe essere quella di Lang, prima opzione per l’Ajax se Godts, alla fine, andrà al Psg.