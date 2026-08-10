Tragedia a Baia Domizia, 17enne trovata morta in casa

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Tragedia a Baia Domizia, nel Casertano, dove una ragazza di 17 anni è morta per cause naturali nell’abitazione di viale degli Olmi, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

A trovare la giovane e a dare l’allarme sono stati i genitori e il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. I soccorritori hanno tentato di intervenire, ma ogni sforzo è risultato inutile. Per la diciassettenne non c’era più nulla da fare.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno escluso responsabilità da parte di terzi e ricondotto il decesso a cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari e sarà trasferita a Napoli, città di provenienza della famiglia.













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