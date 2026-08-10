Meloni trova sponda nella Danimarca: “Non accettiamo un’immigrazione incontrollata verso l’Europa”

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Giorgia Meloni sul tema migranti tira dritto. “Sorda” agli ultimatum spagnoli e alle critiche della Germania, trova sponda nella premier danese Mette Frederiksen. Anche se appartenenti a schieramenti politici opposti, si sono unite in nome della “protezione dell’Europa” e oggi, 10 agosto, lanciano un messaggio congiunto. “Condividiamo alcune riflessioni sul futuro dell’Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere”, spiegano.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Meloni e Frederiksen firmano un lungo messaggio, sostenendo la necessità di “realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell’Europa”. Le due premier esordiscono chiarendo le ragioni della loro alleanza: “Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione. Proveniamo da posizioni politiche molto diverse e certamente non siamo d’accordo su tutto. Siamo le uniche due donne a capo di un governo nell’Ue. Una di noi guida un grande Paese del Sud; l’altra, un piccolo Paese del Nord. Ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l’Europa. Non accettiamo un’immigrazione incontrollata verso l’Europa, e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, sia nelle nostre Nazioni sia in Europa”.













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