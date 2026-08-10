Politica & PalazzoPrima pagina ATTENTATO RANUCCI, ARRESTATO LAVITOLA. E ORA SI METTE MALISSIMO ANCHE PER IL CONDUTTORE Da redazione - 10 Agosto 2026 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 357 29 Visite L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre scorso a Pomezia vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Roma nell’ambito dell’indagine della Procura – coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi – in cui si contesta anche il metodo mafioso. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti