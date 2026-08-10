Campi Flegrei, il sindaco Manzoni incontra delegazione: “Piena vicinanza a cittadini e commercianti, per superare l’emergenza serve unità. Sindaci flegrei non vengano lasciati soli”

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Prosegue il confronto tra l’Amministrazione comunale di Pozzuoli e la comunità locale per affrontare le criticità legate all’emergenza nei Campi Flegrei. Il Sindaco Luigi Manzoni ha incontrato una delegazione di cittadini e commercianti per fare il punto sulle molteplici difficoltà economiche e sociali che si stanno attraversando.

“Quello di oggi non è stato il primo incontro e non sarà di certo l’ultimo – dichiara il Sindaco Luigi Manzoni – nei giorni precedenti abbiamo già ascoltato alcuni rappresentanti dei cittadini sfollati, commercianti, artigiani, professionisti, perché per individuare soluzioni efficaci e concrete è indispensabile ascoltare direttamente chi vive i problemi sulla propria pelle. Ma per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo restare uniti, tutta la comunità di Pozzuoli deve remare nella stessa direzione. Allo stesso modo è fondamentale che i Sindaci dell’area flegrea, che rappresentano il primo e più immediato presidio per la cittadinanza, non vengano lasciati soli ad affrontare questa complessa situazione. Pertanto, voglio cogliere quest’occasione per ringraziare quanti ci stanno assicurando la massima vicinanza, dal Presidente della Regione Campania, al Commissario straordinario per i Campi Flegrei, al Prefetto di Napoli, fino ai rappresentanti politici, tanti, che in questi giorni sono venuti a Pozzuoli per manifestare la propria solidarietà e offrire il proprio contributo. Un ringraziamento va ai consiglieri regionali del Partito Democratico per la proposta di legge che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato alla città di Pozzuoli. Noi stiamo lavorando incessantemente per risolvere in tempi rapidi tutte le criticità, che sono complesse. L’emergenza idrica sta rientrando, ma riceviamo quotidianamente nuove segnalazioni, che in meno di 24 ore stiamo riuscendo a risolvere, speriamo quindi di poter ridare l’acqua a tutti i cittadini in breve tempo. La speculazione sul prezzo degli affitti è un altro tema su cui ci stiamo battendo, la Prefettura e la Guarda di Finanza hanno recepito le nostre richieste e stano facendo tutto ciò che è nelle loro possibilità, invitiamo tutti i cittadini a denunciare qualsiasi comportamento speculativo. Allo stesso modo, di concerto con la Regione Campania, abbiamo chiesto più fondi per aiutare il commercio, il presidente Roberto Fico ha già manifestato pubblicamente la volontà di allargare l’area di intervento per dare risposte a tutto il tessuto economico della nostra Pozzuoli. Invito, pertanto, tutti i miei concittadini alla massima collaborazione. Anche sul tema sciacallaggio stiamo intervenendo e proprio di questo abbiamo discusso questa mattina in Prefettura. Soltanto attraverso un fronte compatto tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini riusciremo a superare questo momento difficile”.













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