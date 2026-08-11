Capodimonte: il pusher incensurato e un merchandising della droga sempre più alla moda. Carabinieri arrestano 32enne

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Zona Capodimonte, il pusher incensurato e un merchandising della droga sempre più alla moda, vicino ai giovani e irriverente.

Sono da poco passate le 22 e i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte, nell’ambito dei servizi serali e notturni per prevenire il disturbo della quiete pubblica da parte dei giovanissimi che stazionano nelle aree verdi della zona, percorrono via Nicolardi quando notano un’auto con tre persone a bordo. Nella clio bianca chi guida ha 32 anni ed è incensurato. Anche gli altri due ragazzi sono incensurati e hanno 30 anni. Sono tutti del posto. I tre tentano la scusa della passeggiata ma i carabinieri iniziano la perquisizione. Sotto il sedile lato guida 4 buste con all’interno complessivamente oltre 30 grammi di hashish e poco più che 10 g di marijuana. Su una busta la scritta “ALESSIO”.

Il 32enne viene portato in caserma. Lì i carabinieri trovano altra droga. Il pusher nascondeva negli slip 50 grammi di hashish. Sul panetto la scritta “AKATSUKI HASH’’.

Ormai l’arresto per droga è avvenuto e si andrà anche a casa del 32enne ma la curiosità dei militari spinge a chiedersi il perché di quella scritta.

L’espressione fa probabilmente riferimento a una tipologia o a un marchio di hashish associato nel nome al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Un modo per rendere ancora più accattivante lo stupefacente tra i giovani che tanto amano questi personaggi giapponesi.

Arrivati nell’abitazione del pusher i militari trovano altra droga. Nella cameretta – in una scatola messa all’interno della scrivania – altri 6 panetti di hashish per quasi 90 grammi e due bustine con dentro 35 grammi circa di marijua













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