Campi Flegrei, a Pozzuoli verifiche quasi ultimate, 2.387 gli sfollati. Il punto in prefettura

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Le verifiche da parte dei vigili del fuoco sugli edifici dei comuni dell’area flegrea per i quali erano stati segnalati danni a seguito della scossa del 31 luglio scorso, sono quasi terminate. Nelle prossime ore saranno eseguite le ultime sette. E’ quanto emerso dalla riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Le ordinanze di sgombero adottate dal sindaco di Pozzuoli sono 153 per 913 nuclei familiari pari a 2.387 persone (2.260 hanno scelto l’autonoma sistemazione). Settantadue persone sono sistemate al Palatrincone, nove sono state sgomberate nel comune di Bacoli e 38 nel Comune di Monte di Procida.













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