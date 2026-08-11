San Giuseppe Vesuviano, 23enne accoltellato: perforato un polmone, trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare

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I Carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano – allertati dal 112 – intervengono nella clinica Santa Lucia per una persona accoltellata.

La vittima è un 23enne del Bangladesh residente a San Giuseppe Vesuviano. Il 118 ha trasferito il giovane – polmone perforato – nell’ospedale di Nola.

I militari hanno avviato le indagini ascoltando alcuni amici presenti sul posto. I fatti pare siano avvenuti in piazza Elena d’Aosta. I motivi dell’aggressione non sono chiari ma i carabinieri stanno concentrando le indagini all’interno della comunità bangladese.

Il 23enne è stato infine trasferito d’urgenza all’ospedale del mare di Napoli.













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