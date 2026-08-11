America’s Cup: ecco il programma delle regate preliminari

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Nelle istruzioni diffuse ieri si conferma che il periodo di prove ufficiali si svolgerà dal 9 al 15 settembre, quando «i team sono autorizzati a mettersi l’uno contro l’altro sotto la supervisione del direttore della regata»; mentre il 22, il 23 e il 24 settembre è dedicato alle «practice races» con «race management sull’acqua» e con gli «arbitri nei loro stand».

Nel weekend, dal 23 al 25, le regate preliminari vere e proprie. Venerdì 23 andranno in scena tre Fleet Race (regata di flotta). Sabato 24 altre tre Fleet Race. Domenica 25, infine, le ultime due Fleet Race e, a seguire, la Match Race finale. In queste tre giornate gli orari delle regate dovrebbero essere i seguenti: alle 14.10 un round, alle 14.46 un’altra sfida, alle 15.27 l’ultimo appuntamento del giorno (che la domenica sarà la Match Race finale).













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