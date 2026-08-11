Undici bambini nati in 24 ore all’Ospedale San Pio di Benevento: è boom di natalità

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Boom di nascite in 24 ore all’ospedale “San Pio” di Benevento dove tra ieri ed oggi sono venuti al mondo 11 bambini, di cui 3 femmine e 8 maschietti. “Questo trend positivo, in netta controtendenza rispetto al calo delle nascite registrato a livello nazionale, – si legge in una nota del management aziendale – testimonia l’impegno e la collaborazione tra il personale della Uoc Ostetricia e Ginecologia e della UOC Neonatologia”.

La soddisfazione dell’azienda ospedaliera

“Questo lieto evento conferma – dice la direttrice generale Maria Morgante – l’Aorn San Pio come centro di eccellenza per la salute delle mamme e dei bambini”. La direttrice ha espresso un sincero ringraziamento ai medici e agli infermieri, dichiarando: “Ogni giorno, la vostra straordinaria professionalità unisce empatia e delicatezza uniche. Assistete con dedizione incrollabile le mamme, i papà e i nuovi nati“. Ha poi concluso sottolineando il valore umano del reparto, affermando che il loro lavoro “non è solo un servizio sanitario, ma una vera e propria missione al servizio della vita e delle famiglie”.

L’aumento della natalità a Benevento

L’eccezionale evento mette in luce l’efficienza della struttura sanitaria campana. Dall’inizio dell’anno al 10 agosto si contano ben 550 nuovi nati. I dati evidenziano un aumento delle nascite del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato in netta contromisura rispetto al generale calo della natalità in Europa.

Il record appartiene ancora al Mangiagalli di Milano

Il record assoluto delle nascite in un giorno in Italia appartiene ancora alla clinica Mangiagalli di Milano, che ha registrato picchi di 29 nati in meno di 24 ore (giugno 2024) e ben 40 bambini nati in 36 ore a maggio 2025. Subito dopo, Borgo Trento, in provincia di Verona, che ha accolto 20 bambini in sole 24 ore a novembre dello scorso anno.

Stanno tutti bene

Tutti gli undici neonati e le loro mamme stanno bene. I neonati sono accuditi congiuntamente dal personale dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e da quello di Neonatologia. La presenza di una Terapia Intensiva Neonatale (TIN) all’avanguardia all’interno della struttura garantisce la massima sicurezza per qualsiasi esigenza di monitoraggio post-parto.

Come da normale prassi ospedaliera per i parti senza complicazioni, le mamme e i rispettivi neonati torneranno a casa dopo i classici 2-3 giorni di degenza.













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